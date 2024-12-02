Tipalti expands global payments coverage

Tipalti has extended support of international ACH payments to 58 additional countries across the world, covering Latin America, Europe, Asia Pacific, Africa, and the Middle East. With this upgrade, Tipalti’s global ACH coverage has now been extended to Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Cyprus, Czech Republic, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, and Vietnam.
Tipalti also announced extended support for wire transfers in local CNY (China) and MYR (Malaysia) currencies and improved multi-language support for payee registration and through their client payment portal in six additional languages: Simplified Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, and Spanish. Tipalti currently serves more than 300,000 payees globally and processes over USD 1.5 billion annually. Customers include Chartboost, TouchofModern, PulsePoint, Disqus, Matomy, MUNDOmedia, Perion Codefuel, ClickDealer, Boost Media, Seeking Alpha and Tapjoy.